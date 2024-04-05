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فريق بنك التعمير والإسكان لكرة القدم يتوج بطلاً ويحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية للبنوك في دورتها الثالثة

05:48 م الجمعة 05 أبريل 2024
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    فريق بنك التعمير والإسكان لكرة القدم
  • عرض 4 صورة
    فريق بنك التعمير والإسكان لكرة القدم
  • عرض 4 صورة
    فريق بنك التعمير والإسكان لكرة القدم
  • عرض 4 صورة
    فريق بنك التعمير والإسكان لكرة القدم
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إعلان تحريري:

في أجواء رمضانية مميزة مفعمة بالحماس والروح الرياضية العالية، وبحضور حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ولفيف من رؤساء البنوك المشاركة، اختتمت الدورة الرمضانية للبنوك في دورتها الثالثة بفوز بنك التعمير والإسكان بضربات الترجيح على بنك فاب مصر بنتيجة ٣-٢ في المباراة النهائية والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، ليتوج بذلك بطلاً ويحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية للقطاع المصرفي.

وأعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن سعادته بهذا الفوز، كما توجه بجزيل الشكر لفريق بنك التعمير والإسكان وإدارته الفنية، لما قدموه من أداء قوي ومهارات عالية، وتحليهم بالروح الرياضية وإصرارهم على بذل قصارى جهودهم لإحراز لقب البطولة، والتي كانت من أهم عوامل نجاحهم في تلك البطولة، متمنيًا للجميع حظًا وفيرًا في البطولات القادمة.

والجدير بالذكر أن خلال الفترة السابقة، حرص حسن غانم على توجيه المشرفين القائمين على الفريق الرياضي لكرة القدم بالبنك، بتوفير وتقديم كافة أوجه الدعم للفريق وإدارته الفنية، حتى يظهر بالشكل الفني الذي يليق ببنك التعمير والاسكان كأحد البنوك المصرفية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

بنك التعمير كرة القدم الدورة الرمضانية للبنوك حسن غانم

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