رئيس غرفة التجارة والصناعة بنغازي: 35 شركة مصرية تستثمر في ليبيا

كتبت- شيرين صلاح:

قال منعم السعيطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي الليبية، إن الغرفة سجلت نحو 35 شركة مصرية للاستثمار في ليبيا، وذلك في ظل التوجه لجذب رجال الأعمال والشركات المصرية للدخول للسوق الليبية.

وأشار خلال المؤتمر التحضيري لزيارة أكبر وفد صناعي مصري إلى ليبيا، إن سوق ليبيا سوق واعد أمام المنتجات المصرية، كما أن والعلاقات الليبية بين مصر وليبيا لها جذور ممتدرة لعقود طويلة.

وقال إن قانون التجاري الليبي تم تعديله في 2010 وهو قانون رقم 23، وهو منظم لجميع العاملين في التجارة والصناعة، وتعمل على الغرف التجارية على توعية التجار ومتابعتهم، وإعداد الملتقيات والمعارض.

وأشار إلى أن الحكومة الليبية تباشر إعادة الإعمار، وذلك من خلال صندوق إعمار ليبيا، وهو معني بالإعمار في شتى المجالات.

وأوضح أن الحكومة الليبية تجري شراكات مع شركات أجنبية في عدة صناعات الدواجن والميكانيكية والكهربائية.

تابع نسعى للترويج للفرص المتاحة في ليبيا وجذب المستثمرين، بالتوازي مع التطوير، حيث تم إبرام تعاقدات لتطوير الموانئ، والتي سيكون لها دور كبير في تيسير الحركة التجارية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الغرفة الليبية المصرية تعمل على التنسيق الدائم بين رجال الأعمال من الطرفين، حيث تم عقد اجتماع منذ يومين مع رجال الاعمال المصريين، والاتفاق على بعض البنود لتيسير الإجراءات أمام تدفق السلع بين مصر وليبيا.

وأوضح أن الشرق الليبي يثق في الشركات المصرية، حيث نجحت في إنجاز 3 جسور في وقت قياسي، ومازال أمام الشركات المصرية القدرة على انجاز عدد اكبر من المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية.

ولفت إلى وجود فرص لاقامة المشاريع داخل ليبيا في ظل انخفاض سعر الاراضي والأيدي العاملة، فضلا عن انخفاض أسعار الخدمات والطاقة.