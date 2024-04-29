رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: 30% زيادة في أسعار المراوح هذا العام

كتبت- أمنية عاصم:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار المراوح ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 30 و35% باختلاف النوع مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأرجع هلال، ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الإنتاج على المُصنعين، مما دفع أسعار المراوح للصعود مع بداية موسم الصيف الحالي.

وتوقع رئيس الشعبة زيادة في الإقبال على الشراء هذا الموسم، رغم زيادة السعر هذا العام.

واتفقت في القول مع هلال، نانسي علي مدير معرض زي الجديد للأجهزة الكهربائية، قائلا إن أسعار المراوح ارتفعت هذا الموسم مقارنة بموسم الصيف الماضي، موضحاً أن متوسط سعر المروحة الاستاندر ارتفعت إلى 1700 جنيه مقابل 1200 جنيه العام الماضي.

أشارت نانسي إلى أن الزيادة ترجع إلى "انخفاض كميات التوريد المصانع للتجار" (تراجع المعروض في السوق).

ووفقا لأسعار موقع العربي الإلكتروني، فإن متوسط سعر مراوح الحائط تتراوح بين 796 و1830 جنيها، ومتوسط سعر المراوح الاستاند بين 1780 و2960 جنيها ، ومتوسط سعر مراوح السقف تتراوح بين 1270 و2350 جنيها، حسب الماركة.

وبحسب أسعار موقع فريش الإلكتروني، فإن متوسط سعر مراوح الحائط تتراوح بين 948 و4072 جنيها، ومتوسط سعر المراوح الاستاند تتراوح بين 1736 و4475 جنيها، ومتوسط سعر مراوح السقف تتراوح بين 1272 جنيها و3304 جنيهات.