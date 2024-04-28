سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر 10 جنيهات للجرام الواحد مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2066 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2338 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، بارتفاع بنسبة 0.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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