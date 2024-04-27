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BBC

14 مليار دولار.. متى تصل الدفعة الجديدة من أموال رأس الحكمة؟

04:09 ص السبت 27 أبريل 2024

صفقة رأس الحكمة

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كتبت - منال المصري:

توقع صندوق النقد الدولي استلام مصر 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من الإمارات ضمن الصفقة الاستثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة، وفق ما ذكره في تقرير الخبراء بشأن المراجعتين من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الصادر اليوم.

كانت مصر وقعت على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة في فبراير الماضي.

وعقب التوقيع تسلمت مصر من شركة أبو ظبي التنموية (ADQ) الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار في فبراير ومارس الماضيين، بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

ومن المنتظر أن تتسلم الدفعة الثانية بقيمة 14 مليار دولار، بحانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 6 مليارات دولار.

وساهمت دولارت رأس الحكمة في إعلان مصر العودة إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء والقضاء على تعددية سعر الصرف.

صندوق النقد رأس الحكمة الإصلاح الاقتصادي
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