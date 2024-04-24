هيئة الاستثمار: تحالف صيني يبحث إنشاء مدينة نسيج باستثمارات 300 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

إن إحدى التحالفات الصينية أبدت رغبتها في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة تتضمن كافة مراحل الصناعة باستثمارات تقدربقيمة 300 مليون دولار حيث تمتلك مصر كافة المقومات لتكون قاعدة رئيسية لصناعة المنسوجات على مستوى العالم.

و بحسب بيان للهيئة اليوم، أن ذلك جاء خلال اجتماع حسام هيبة مع لينيونفنج رئيس المجلس الصيني لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.



وترأس لينيونفنج وفدا من الشركات الصينية الكبرى العاملة في صناعة المنسوجات لزيارة مصر والتي نظمته جمعية المصدرين المصريين برئاسة محمد قاسم.



وتضمن الوفد رؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركات والتحالفات الصينية العاملة في عدة مجالات في الصناعات النسيجية كالغزل والصباغة والطباعة.



وأظهرت تلك الشركات تطلعها للاستثمار في مصر كأحد أهم الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال حسام هيبة رئيس الهيئة إن الحكومة المصرية تطلع لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر خاصة في قطاع الغزل والنسيج لما له من أهمية اقتصادية وتنموية كما انه من القطاعات التي تستهدفها الحكومة كأحد القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة والتي تساهم في خلق العديد من فرص العمل.

وتناول حسام هيبة خلال اللقاء أهمية العلاقات المصرية الصينية وكذا أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار أهمها منح الرخصة الذهبية للعديد من الشركات لتيسير إجراءات التشغيل والبناء ومنح العديد من الحوافز الجمركية والحوافز الإضافية للمشروعات التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخصص جزء من استثماراتها للبحث والتطوير والتدريب.

ودعا حسام هيبة رئيس المجلس الصيني للمنسوجات والملابس الجاهزة والشركات المرافقة له بالتعرف عن قرب عن فرص الاستثمار في مصر من خلال زيارة عدة مواقع أهمها دمياط والسادات والعلمين الجديدة حيث تعتزم الدولة انشاء مناطق حرة وصناعية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأكد أن الحكومة المصرية قد استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات وخاصة في إنشاء طرق برية وسكك حديدية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية وذلك لتشجيع الصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تقدمها الحكومة أهمها نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.



وتابع حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل عام.



كما تقدم الهيئة كل الدعم من أجل تشجيع الاستثمارات الصينية في مصر حيث تعد الصين شريك تنموي رئيسي لمصر تربطهما علاقات سياسية تاريخية بعد مرور 10 سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما، بحسب هيبة.