إعلان

BBC

أسعار الدواجن تتراجع 4.5 جنيه للكيلو في الأسواق الثلاثاء (موقع رسمي)

11:02 ص الثلاثاء 23 أبريل 2024

أسعار الدواجن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بعد يومين من التراجع.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 105.12 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بتراجع 4.55 جنيه.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 91.62 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 118.62 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"حديد عز" يرتفع اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بصور الخرائط.. هيئة الأرصاد تنشر توقعاتها لطقس الموجة الحارة وتحدد موعد الذروة
* سعر الذهب في مصر اليوم يتراجع 120 جنيهًا للجرام مع بداية التعاملات
* قرار جديد من الحكومة بتحديد أيام إجازات عيد العُمال وشم النسيم