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تراجع الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد

11:28 ص الأحد 21 أبريل 2024

سعر الريال السعودي

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه مع خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي: 156.14 جنيه للشراء بتراجع 47 قرشا، و157.17 جنيه للبيع، بتراجع 48 قرشا.

سعر الريال السعودي: 12.88 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.17 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 126.84 جنيه للشراء، و128.43 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.26 جنيه للشراء، و13.28 جنيها للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 67.65 جنيه للشراء بتراجع 18 قرشا، و68.39 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا.

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