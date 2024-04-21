سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 10 جنهيات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2173 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2794 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3260 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 3726 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2378 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.03%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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