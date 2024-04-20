عدد سكان مصر يصل لـ 106.2 مليون نسمة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع عدد سكان مصر اليوم ليصل إلى 106.25 مليون نسمة بحسب الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تستحوذ محافظتي القاهرة والجيزة على نحو 20 مليون نسمة من إجمالي عدد سكان مصر.

وأوضح الإحصاء أن محافظة القاهرة هي الأكبر من حيث عدد السكان بعدد 10.323 مليون نسمة، ثم محافظة الجيزة بفارق بسيط يمثل حوالي 9.6 مليون نسمة.

وبلغ عدد السكان في محافظة الشرقية 7.99 مليون نسمة، فيما بلغ عدد سكان محافظة جنوب سيناء 116.6 ألف نسمة.

ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات بما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معدل الإنجاب من ( 3.5 ) مولود لكل سيدة عـام 2014 إلى ( 2.85 ) مولود لكل سيدة عام 2021 و( 2.76 ) مولود لكل سيدة عام 2022.

وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز (2 مليون مولود) سنويا تمثل تحدياً كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً، وعلى المستوى الأمني أيضاً وتستنزف موارد الدولة وتقف عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.