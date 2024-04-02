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البورصة تهبط بنسبة 1.28% مع نهاية تعاملات الثلاثاء

04:17 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

البورصة المصرية

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كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.28% إلى مستوى 27934 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 124 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 111مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 235 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.12% إلى مستوى 24899 نقطة، مع نهاية التعاملات أمس الاثنين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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رمضانك مصراوي

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