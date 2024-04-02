خريطة الأسعار: تراجع مواد البناء وارتفاع الذهب بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار مواد البناء، فيما استقرت أسعار بعض السلع الأساسية والخضروات في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وصعد سعر الذهب خلال منتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

تراجع الباذنجان وارتفاع البصل بسوق العبور اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور الثلاثاء

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)