خريطة الأسعار: تراجع أسعار الدواجن وارتفاع جرام الذهب خلال تعاملات الخميس

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الدواجن والزيت والسكر والفول والطماطم والبلطي، بينما استقرت أسعار مواد البناء في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

تراجع الزيت والسكر والفول في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

تراجع الطماطم والفاصلوليا بسوق العبور اليوم الخميس

تراجع البلطي وارتفاع الجمبري بسوق العبور اليوم الخميس

بعد تراجع الحديد أمس.. تعرف على أسعار الحديد اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)