سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يصعد 50 جنيها خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 50 جنيها، مقارنة بأسعاره في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2160 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2777 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3240 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3703 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 25920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2344 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بانخفاض 1.19%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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