إعلان

BBC

تعرف على أسعار اللحوم والسكر والزيت في الأسواق ثاني أيام العيد (موقع رسمي)

11:30 ص الخميس 11 أبريل 2024

أسعار السلع الأساسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار بعض السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر، وفقا للبيانات المنشورة على "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، التابعة لمعلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.41 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 59.16 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.88 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.48 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.84 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.55 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.79 جنيه.

لتر زيت الذرة: 126.48 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 375.16 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 117.73 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 31.02 جنيه.

كيلو الفول السائب: 48.64 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 141.54جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 262.92 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.33 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 108.12 جنيه.

أسعار السلع الأساسية أسعار اللحوم كيلو الأرز المعبأ

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماذا حدث لسعر الذهب في ثاني أيام عيد الفطر بمنتصف التعاملات؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"لا أدري ماذا حدث".. أول تعليق من القارئ السلكاوي بشأن أخطاء قرآن الفجر (خاص)