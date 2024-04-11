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BBC

أسعار الدواجن ثاني أيام عيد الفطر في الأسواق (موقع رسمي)

10:20 ص الخميس 11 أبريل 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 117.73جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.53 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 131.73 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

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