البورصة تقفز 3.74% في منتصف التعاملات بعد رفع المركزي المصري الفائدة

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.74% إلى مستوى 31814 نقطة، مع منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.86%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.15%.

وارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك بعد رفع البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماع استثنائي.

وأعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.