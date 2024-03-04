البورصة تقفز 5.11% وتسجل أعلى مستوى في تاريخها

كتب- أحمد والي:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 5.11%، ليسجل أعلى مستوى في تاريخها عند 30542 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.1%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.81%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 42.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 18.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 60.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 0.32% إلى مستوى 29058 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بدعم من المشتريات المحلية.