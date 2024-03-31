بعد تراجعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد مع منتصف التعاملات؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بأسعار بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 30 جنيها مع بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2050 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 محو 2636 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3075 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2229 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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