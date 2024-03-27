أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتب-شيرين صلاح:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 48437 جنيها، بانخفاض 645 جنيها.

سعر طن حديد عز: 51022 جنيها، بزيادة 303 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2337 جنيها، بتراجع قرش.