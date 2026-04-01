ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 3.11% عند مستوى 46731 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.34%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.50%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 43.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 40.7 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 3.1 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.29% عند مستوى 45321 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم مجموعة النعيم العقارية القابضة بنسبة 10.88%، ليغلق على سعر 8.56 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.72 جنيه.

وصعد سهم المطورون العرب القابضة بنسبة 9.94%، ليغلق على سعر 18 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 17 قرشًا.

وارتفع سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 9.58%، ليغلق على سعر 1.83 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.67 جنيه.

وزاد سهم الاستثمار العقاري العربي - اليكو بنسبة 8.06%، ليغلق على سعر 2.68 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.48 جنيه.

وصعد سهم مطاحن مصر العليا بنسبة 7.79%، ليغلق على سعر 480.7 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 445.9 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 7.24%، ليغلق على سعر 281.6 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 303.5 جنيه.

وتراجع سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 6.58%، ليغلق على سعر 154.05 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 164.9 جنيه.

وهبط سهم مجموعة جي . أم . سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 4.64%، ليغلق على سعر 1.85 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.94 جنيه.

وانخفض سهم وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بنسبة 3.52%، ليغلق على سعر 11.77 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.2 جنيه.

وتراجع سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 2.24%، ليغلق على سعر 27.99 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 28.63 جنيه.