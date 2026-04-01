لماذا عادت أسعار الذهب للارتفاع مجددا؟ خبير يجيب

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السبب وراء عودة أسعار الذهب للارتفاع مرة أخرى يرجع إلى الحرب الأمريكية الإيرانية، موضحًا أن الأسعار عادة ما تكون غير مستقرة خلال فترات الحروب.

وأوضح منيب لمصراوي أن اللحظات الأولى للأزمات تشهد تعاملات عشوائية، وهو ما أدى إلى اتجاه بعض المستثمرين بعيدًا عن الذهب.

الذهب سيظل ملاذا آمنا وقت الحروب

وأشار إلى أنه مع مرور الوقت وبدء التعامل مع تداعيات الأزمة على المدى البعيد تقل وطأة الابتعاد عن المعدن الأصفر، وتعود الدول للتفكير في كيفية تدبير احتياجاتها من الطاقة مع الاستمرار في التعامل مع الذهب باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الحروب والتوترات الجيوسياسية، ولم يخترع له بديل حتى الآن.

وارتفع سعر الذهب عالميا بنسبة 1.33% إلى نحو 4732 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وزاد الذهب عالميا بنحو 110 دولارات للأوقية حتى الآن، بعدما سجل نحو 4622 دولارا في التعاملات المسائية أمس.

وفي تحليل صادر عن جولد بيليون، أشار التقرير إلى أن الذهب تحرك صعودا بعد تعافيه من حالة الضغوط البيعية ليعود إلى المنطقة المحايدة، مدعوما بمكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، تمكن خلالها من تجاوز مستوى 4550 دولارا للأوقية الذي كان يشكل حاجز مقاومة ضمن نطاق التداول العرضي.

وتراجع الدولار الأمريكي بشكل كبير لليوم الثاني على التوالي، لينخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.7%، وهو ما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع اليوم في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

سجل سعر الذهب عيار 14 بمنتصف تعاملات اليوم نحو 4820 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر عيار 18 حوالي 6197 جنيهًا للجرام، فيما سجل عيار 21 نحو 7230 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر عيار 24 نحو 8262 جنيهًا للجرام.

