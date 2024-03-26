إعلان

BBC

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

01:23 م الثلاثاء 26 مارس 2024

أسعار الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 114.96 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بتراجع 1.4 جنيه.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 105.06 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.81 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"حق عرب والمعلم قلبا الموازين".. تغيرات مفاجئة في قائمة المسلسلات الأكثر بحثاً
"7 شوارع كاملة العدد و25 ألف صائم".. ماذا حدث في حفل إفطار المطرية؟ (صور)