بالأنواع.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة اليوم الأحد جنيهين، مقارنة بأسعار أمس، حسبما ذكر عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وزاد سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 95 جنيها اليوم الأحد بالمزرعة مقابل 93 جنيها للكيلو أمس، ليباع الكيلو للمستهلك بـ 105 جنيهات بالأسواق، وفقا لقول رئيس الشعبة.

ويصل سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة اليوم بين 107 جنيهات و120 جنيها، على أن تباع للمستهلك بين نحو 115 و130جنيها، حسب النوع والمنطقة التي تباع فيها.

وقال السيد، إن متوسط كرتونة البيض بالمزرعة تتراوح بين 150 و151 جنيها، لتصل للمستهلك بنحو 160 جنيها.

وبلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الأحد في المزرعة إلى 25 جنيها.

يتراوح متوسط سعر طن العلف "خليط بين الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" بين 22800 جنيه و24 ألف جنيه، ويصل متوسط سعر طن الفول الصويا بين 27 و28 ألف جنيه، وفقا لقول رئيس الشعبة.

ويصل متوسط سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد بين 10500 و10800 جنيه، حسبما ذكر عبدالعزيز السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.