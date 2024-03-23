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BBC

تقرير: سوق المحمول يضيف 240 ألف اشتراك جديد والأرضي يفقد 80 ألف مشترك

12:02 م السبت 23 مارس 2024

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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كتب- علاء حجاج:

أضاف سوق المحمول نحو 240 ألف خط جديد خلال شهر ديسمبر الماضي، لترتفع عدد خطوط المحمول من 105.97 مليون خط في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 106.2 مليون خط بنهاية ديسمبر.

وبحسب تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد ارتفع عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الموبايل بنسبة 0.59% خلال شهر ديسمبر مقارنة بنوفمبر.

وزاد عدد مشتركي الإنترنت عبر الموبايل من 76.23 مليون مشترك في نوفمبر الماضي ليسجل 76.68 مليون مشترك في ديسمبر، مضيفاً بذلك 450 ألف مشترك جديد.

من جانب آخر، أظهر تقرير وزارة الاتصالات تراجع في عدد مشتركي خدمة الهاتف الأرضي خلال شهر ديسمبر بنسبة 0.63% مقارنة بشهر نوفمبر.

وبلغ عدد مشتركي الهاتف الأرضي خلال ديسمبر الماضي 12.48 مليون مشترك، مقابل 12.56 مليون مشترك في نوفمبر الماضي، ما يشير الى فقد نحو 80 ألف مشترك خلال ديسمبر.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوق المحمول خطوط المحمول

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