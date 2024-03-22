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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور الجمعة

01:46 م الجمعة 22 مارس 2024

أسعار السمك اليوم

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القاهرة - مصراوي:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و74 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و115 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 200 و400 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و250 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 80 و90 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور

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أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

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