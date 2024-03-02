سعر الذهب يهبط مجددا بحلول منتصف تعاملات السبت

كتب- أحمد والي:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول منتصف التعاملات 5 جنيهات مقارنة بأسعار الصباح، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، حيث كان عيار 21 عند 2925 جنيه ، لينخفض مسجلا 2920 جنيها بحلول الثالثة ظهراً.

كان سعر الجرام انخفض 5 جنيهات أيضا في التعاملات الصباحية، مقارنة بسعره مساء أمس مدفوعا بتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد توقيع دخول تدفقات مالية من اتفاق مشروع رأس الحكمة للبنك المركزي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1947 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 نحو 2502 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2920 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 3337 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2083 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات السبت بارتفاع 1.89%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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