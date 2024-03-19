البورصة تتراجع بأكثر من 2% في بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، بنحو 2.01% عند 28505 نقاط، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مواصلا خسائره.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.15%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.08%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنحو 6.3% عند 29091 نقطة، قبل وقت قليل من نهاية تعاملات أمس الاثنين، مع تأثر مبيعات المؤسسات المحلية بالسلب على أداء سوق البورصة مما دفع أسهم جلسة اليوم للتراجع بفعل عمليات من قبل الأفراد وتراجع في القوة الشرائية في البورصة مع اتجاه المؤسسات الأجنبية للاستثمار في السندات وليس الأسهم.