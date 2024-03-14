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BBC

ساويرس: لدينا مشروعات بالقرب من رأس الحكمة ولا تمانع التعاون مع الشريك الإماراتي

01:21 م الخميس 14 مارس 2024

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

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القاهرة - مصراوي:

قال نجيب ساويرس رئيس شركة أورا للتطوير العقاري ورجل الأعمال الشهير، إن الشركة لديها مشروع بالقرب من مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، ولا تمانع من التعاون مع الجانب الإماراتي مستقبلا.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، اليوم الخميس، "لدينا مشروع كبير بجوار مدينة مرسى مطروح على بعد نحو 10 دقائق من مشروع رأس الحكمة وانتهينا منه بنسبة 40 إلى 50% وفي حالة رغبة الجانب الإماراتي في التعاون معنا مستقبلاً لا نمانع".

وقال إن استثمار الإمارات في رأس الحكمة، جاء في وقت استراتيجي، حيث تعاني مصر فيه من ندرة الدولار، وأدى إلى نوع من الاستقرار في مصر.

وأضاف "سنعمل كل ما بوسعنا لإنجاحه". وشركة أورا للتطوير العقاري من أكبر شركات التطوير والبناء العقاري خارج وداخل مصر، وقد تغير اسمها في عام 2018 من شركة جيماني إلى شركة أورا للتطوير العقاري.

وشركة Ora Developments هي إحدى شركات رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي يمتلك عددا كبيرا من الشركات المختلفة في العديد من المجالات.

نجيب ساويرس رأس الحكمة الساحل الشمالي

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