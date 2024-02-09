تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ببداية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وهبط سعر الجرام نحو 50 جنيها مقابل نهاية تعاملات أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية ليتخطى 60 جنيها للدولار في تعاملات أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2400 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2032 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، صباح الجمعة، بنسبة 0.11% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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