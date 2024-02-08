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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 8 فبراير

03:20 م الخميس 08 فبراير 2024

سعر الذهب

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القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4040 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4210 جنيهات.

وبناء على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3684 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 3157 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29470 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب

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