خريطة الأسعار: زيادة اللحوم والدواجن وانخفاض السكر والحديد وتقلبات بالذهب

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، وانخفضت أسعار السكر، والفول، والحديد اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وشهد سعر الذهب تقلبات خلال تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار السمك البوري والجمبري وارتفاع الكابوريا بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار البطاطس والليمون وانخفاض الطماطم والكوسة بسوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وتراجع السكر والفول في الأسواق اليوم

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

هبوط كبير لأسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)