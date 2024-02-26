ارتفاع أسعار البطاطس والليمون وانخفاض الطماطم والكوسة بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار البطاطس، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والفلفل، والليمون، والجوافة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

بينما انخفضت أسعار الطماطم، والكوسة، والبسلة خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه.

البطاطس بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و24 جنيها.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 19 و23 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 3.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7.5 و9.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 7.5 و9.5 جنيه.

البسلة بين 19 و23 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و18 جنيها، بزيادة بين جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 7 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

الرمان بين 11 و23 جنيها.

الكانتلوب بين 7 و10 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.