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81 جنيها للبلطي.. استقرار أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

12:54 م الأحد 25 فبراير 2024

أسعار السمك

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القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي والجمبري، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 75 و81 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و255 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 95 و145 جنيها.

أسعار السمك المأكولات البحرية السمك البلطي الفيليه البلطي المكرونة السويسي

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