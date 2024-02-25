تداعيات "رأس الحكمة".. لماذا هوت مؤشرات البورصة مع بداية جلسة الأحد؟

كتبت- شيرين صلاح:

هوت مؤشرات البورصة في بداية تداولات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وانخفض مؤشرها الرئيسي بنسبة تجاوزت 7% في بداية الجلسة.

وفسرت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، الهبوط الكبير لمؤشرات البورصة مع بداية تداولات الجلسة بالأنباء الإيجابية عن صفقة رأس الحكمة، موضحة أن السوق مع أي خبر إيجابي تحدث عمليات بيع كثيرة لأسهم المؤسسات المحلية.

كانت الحكومة المصرية وقعت عقود مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع شركة القابضة ADQ الإماراتية يوم الجمعة، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أبرز تفاصيل الاتفاق في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، كاشفا عن أنه يعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، مع ضخ نحو 35 مليار دولار إلى مصر خلال شهرين.

وعقب إعلان الاتفاق شهد سعر الدولار في السوق الموازية هبوطا حادا فقد خلاله يومي الجمعة والسبت بين 12 و15 جنيها ليتراوح بين 49 و52 جنيها، وهو ما أثر بدوره على تعاملات المستثمرين في البورصة مع بداية تعاملات أول جلسة بعد هذا الهبوط.

كانت مؤشرات البورصة شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضية تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية لمستويات تجاوزت 70 جنيهاً قبل أن تنخفض إلى حدود 63 جنيهاً في وقت لاحق (قبل الهبوط الأخير)، وهو ما أرجع بعض المحللين وقتها إلى تعويض قيمة أسعار الأسهم مع انخفاض قيمة العملة المحلية.

كما يعد تفعيل التعديلات الجديدة التي أعلنها أحمد الشيخ رئيس البورصة فيما يتعلق بإعادة تقسيم أسواق البورصة أحد أسباب الهبوط الحاد للمؤشرات مع بداية التعاملات، وفقا لقول حنان رمسيس.

كانت البورصة أعلنت الأسبوع الماضي إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة، وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، على أن يتم العمل بها بداية من جلسة اليوم الأحد.

ويتضمن تقسيم أسواق البورصة الجديد 4 أسواق: السوق الأكثر نشاطاً، والسوق متوسط النشاط، والسوق غير النشط، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس البورصة أحمد الشيخ، على هامش لقاء مع شركات الوساطة في الأوراق المالية، أن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة، وأيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول.

وتوقعت رمسيس عودة الأسهم مرة أخرى إلى الصعود في منتصف تداولات جلسة اليوم.