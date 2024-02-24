رئيس غرفة الجيزة يوضح خطوات مطلوبة لتراجع الأسعار بعد صفقة رأس الحكمة

القاهرة- مصراوي:

قال أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن وفرة الدولار بعد إتمام صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" ستساعد الجهاز المصرفي في التحرك سريعا لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة ما يحسن مع أوضاع السوق وينعش الصناعة المحلية، ويساعد على زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.

وأضاف الشاهد، في بيان اليوم السبت، أن السوق ينتظر تحركات البنك المركزي خلال الأيام المقبلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة الانضباط لسوق الصرف.

وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن تفاصيل شراكة إماراتية مصرية لتطوير مدينة رأس الحكمة، سيوفر المشروع نحو 24 مليار دولار من النقد الأجنبي سيتم ضخهم في شرايين الاقتصاد المصري خلال شهرين على الأكثر.

كما يساعد في خفض المديونية الخارجية للبلاد بنحو 11 مليار دولار ودائع إماراتية سيتم تحويلها لاستثمارات مباشرة، وبالتالي سيكون من حق الحكومة التصرف في النقد الأجنبي لهذه القيمة وضخه في الأسواق مقابل حصول الجانب الإماراتي على عملة محلية ستنفق على هذه الاستثمارات.

وذكر الشاهد أن وفرة العملة الأجنبية في الجهاز المصرفي وتوفير النقد اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج مع تحقيق الاستقرار في سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، هي خطوات مهمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة، مضيفا أن الأسعار ستعاود الانخفاض بسبب وفرة المعروض وزيادة التنافسية في الأسواق.

وأوضح أن مدينة رأس الحكمة مشروع تنموي شامل يسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وسيقود لانطلاقة جديدة للصناعة المصرية، حيث يرتبط بقطاع التطوير العقاري أكثر من 100 صناعة مثل مواد البناء والكابلات والأثاث والصناعات الهندسية وغيرها من الصناعات التي ستعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب المتوقع من المشروع خلال السنوات المقبلة.

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