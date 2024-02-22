ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والعدس بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار وزيت عباد الشمس، والجبن الأبيض، والجبن الرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما ارتفعت أسعار العدس، واللحوم ، والدواجن، والمسلى الصناعي اليوم بالأسواق، وفقا لبيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.98 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 56.18 جنيه، بزيادة 87 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.98 جنيه، بزيادة 3 قرش.

لتر زيت عباد الشمس: 96.73 جنيه، بتراجع 4.72 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 42.19 جنيه، بزيادة 85 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.88 جنيه، بتراجع 29 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 75.3 جنيه، بزيادة 1.98 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.89 جنيه، بتراجع 11 قرشا.

لتر زيت الذرة: 123.88 جنيه، بتراجع 47 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.87 جنيها، بزيادة 21.3 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 117.58 جنيه، بزيادة 7.72 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 33.03 جنيه، بتراجع 17 قرشا.

كيلو الفول السائب: 55 جنيها، بتراجع 43 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.69 جنيه، بتراجع 4.52 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 258 جنيها، بتراجع 6.11 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.82 جنيه، بتراجع 31 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 102.64 جنيه، بزيادة 2.77 جنيه.