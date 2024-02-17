بعد رفع الأسعار.. خطوات تقديم شكوى لتنظيم الاتصالات من سوء جودة الخدمات

كتب- علاء حجاج:

قد يواجه عملاء خدمات الاتصالات في مصر بعض المشكلات مع الشركات من مقدمي الخدمة، سواء مشاكل في تغطية شبكات المحمول أو أخرى متعلقة بخصم الرصيد وحتى مشاكل انقطاع الإنترنت وإصلاح الهواتف المحمولة، وكلها تخضع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كجهة تنظيمية.

ويمكن لعملاء خدمات الاتصالات في مصر التقدم بشكوى لدى جهاز تنظيم الاتصالات ضد مقدم الخدمة في حالة مواجهة أي من هذه المشكلات.

كانت شركات الاتصالات رفعت أسعار عدد من خدماتها للعملاء خلال الشهر الماضي، منها: أسعار كروت الفكة، وفواتير المحمول الشهرية، وباقات الإنترنت المحمول، والإنترنت الأرضي، وباقات التليفون الأرضي.

وتشمل الشكاوى التي يختص بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "توصيل وتغطية شبكات الاتصالات - خدمات الإنترنت - تأخير إصلاح الأعطال - الفواتير وطرق محاسبة خدمات الاتصالات - توصيل خدمات الاتصالات - أجهزة التليفون المحمول".

ومن خلال خطوات بسيطة، يرصد مصراوي في السطور التالية طريقة تقديم شكوى لجهاز تنظيم الاتصالات:

- يتيح جهاز تنظيم الاتصالات تقديم الشكاوى ضد شركات الاتصالات بعدة طرق إلكترونية:

1- الرقم المختصر: يمكن لعملاء خدمات الاتصالات في مصر تقديم شكواهم للجهاز من خلال الاتصال برقم (155) خلال الفترة من 8 صباحاً إلى 10 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت تكون المواعيد من 10 صباحاً إلى 10 مساءً.

2- البريد الإلكتروني: يتيح تنظيم الاتصالات أيضاً تقديم الشكوى من خلال إرسال الشكوى عبر البريد الإلكتروني (complaints@tra.gov.eg).

3- الواتساب: يعتبر أيضاً الواتساب من الطرق التي يستخدمها تنظيم الاتصالات لاستقبال شكاوى العملاء في مصر، وذلك من خلال إرسال نص الشكوى على أي من هذه الأرقام: (01015515155 - 01111115150 - 01551515505 - 01202155155).

4- المنصة الرقمية: يستقبل الجهاز أيضاً شكاوى المستخدمين من خلال المنصة الرقمية له (اضغط هنا).

5- التواصل الإجتماعي: يمكن إرسال الشكوى عبر منصات جهاز تنظيم الاتصالات على مواقع التواصل الاجتماعي: "فيسبوك - لينكدإن - إنستجرام - تويتر".

6- تطبيق myntra: يمكن من خلال تطبيق الهواتف الذكية "myntra" تقديم الشكاوى، عبر تسجيل حساب على التطبيق باستخدام الرقم القومي، ثم الدخول على قسم أفراد، ثم منظومة الشكاوى لتسجيل الشكوى.

- على الشاكي أن يوفر معلومات مفصلة تشمل: اسم الشاكي وعنوانه وأرقام التليفونات التي يمكن الوصول له عليها، وكذلك البريد الإلكتروني إن وجد.

- كما عليه تقديم تفاصيل عن الشكوى تشمل: اسم المشغل أو مقدم الخدمة وأرقام التليفونات التي يمكن الوصول له عن طريقها، وتفاصيل عن الجهة التي تقدم فيها بشكوى لدى المشغل، ورقم الشكوى الذي حصل عليه من المشغل.

- تقديم أي أوراق قد تكون ذات أهمية مثل العقد المبرم بين المستخدم والمشغل أو مقدم الخدمة الذي يتم بموجبه تقديم الخدمة، أو أية فواتير تثبت دفع المستخدم ثمن الخدمة المقدمة خاصة في النزاعات التي تحتوي على أمور مالية.

اقرأ أيضا:

بعد رفع الأسعار.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي بمصر في 5 شركات

أسعار باقات الإنترنت السنوية من "وي" وقيمة الوفر فيها عن الشهرية (جدول)

المصرية للاتصالات ترفع أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع

زيادة في أسعار كروت الفكة لشركات المحمول الأربعة

زيادة أسعار الفواتير الشهرية وباقات إنترنت المحمول بشركات الاتصالات

طريقة الاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة باسم أي عميل لدى شركات الاتصالات