قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، إن مضيق هرمز سيظل تحت إدارة إيران وفقًا لأحدث النصوص المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب رويترز رفضت الوكالة الإيرانية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فتح المضيق كجزء من اتفاق تم التفاوض عليه إلى حد كبير، إذ وصفته بأنه غير مكتمل وغير متسق مع الواقع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب، إنه جرى التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع إيران، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه قريبًا، موضحًا أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وبنود عديدة أخرى.

كتب ترامب عبر حسابه على موقع "Truth Social": "أنا الآن في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إذ أجرينا للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع كلا من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والوزير علي الذوادي، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن إيران، وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم خاصة بالسلام".

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدول الأخرى المذكورة، وفقا للغد.

وأشار إلى أنه في سياق منفصل، أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي سارت بدورها على نحو ممتاز.

وتابع: "تجري حاليًّا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، بالإضافة إلى العديد من بنود الاتفاقية الأخرى، وسيتم فتح مضيق هرمز".