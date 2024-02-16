بعد زيادته.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

القاهرة- مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول نهاية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 2433 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3129 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3650 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 29200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1997 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض 0.37% اليوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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