ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء من ركود بحركتي البيع والشراء، مما يدفع المصنعون إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 54973 جنيها، بزيادة 643 جنيها.

سعر طن حديد عز: 56775 جنيها، بزيادة 809 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2482 جنيها، بزيادة 20 جنيها.