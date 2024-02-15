ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار بسوق العبور اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والخيار البلدي، والكوسة، بينما انخفضت أسعار البصل، والفاصوليا في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 8 و12 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل بين 10 و26 جنيها، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 21 و25 جنيها، بتراجع 5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 6.5 جنيها و8.5 جنيها، بتراجع 2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 و12 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6.5 و7.5 جنيهات.

الملوخية بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 21 و27 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 5.5 و10.5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 15 و19 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الجوافة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها، بتراجع جنيهين.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.