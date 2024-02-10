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BBC

قفزات مستمرة.. أسعار الدواجن تواصل ارتفاعها بالأسواق السبت (موقع رسمي)

11:18 ص السبت 10 فبراير 2024

الدواجن

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القاهرة- مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم السبت، في الأسواق اليوم السبت، مواصلة الاتجاه صعودي بدأته الأسبوع الماضي.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 113.29 جنيه، بارتفاع 1.16 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 100.62 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.97 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

الدواجن أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن

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