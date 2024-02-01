بلومبرج: مصر تتفاوض مع صندوق النقد على اتفاق قد يتخطى 10 مليارات دولار

القاهرة - مصراوي:

مددت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر زيارتها حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز 10 مليارات دولار، وفق ما نقلته بلومبرج الخميس.

وتناقش مصر زيادة في برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار - ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن - كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضا البنك الدولي، وفقا لما قاله أشخاص مطلعين على الأمر للوكالة.

وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.

ووفقا لبلومبرج، لم يكن من الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويمًا فوريًا للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة.

كما أنه من غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة من بين دول الخليج الغنية التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءًا من أي اتفاق جديد، وفقًا لما ذكرته المصادر لـ بلومبرج.