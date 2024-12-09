ارتفاع البطاطس والليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، واليوسفي، والليمون البلدي، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والخيار، والفلفل الرومي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 12 و19 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 9 و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 15 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 8 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

يوسفي بين 6 جنيهات و 11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 25 و35 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.