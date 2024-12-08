كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعر الذهب بمنتصف تعاملات السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بمنتصف تعاملات السبت بنحو 3 جنيهات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2024-12-8، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4218 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3690 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3163 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2460 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1757 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 131168 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29520 جنيه.

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06 % إلى نحو 2633 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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