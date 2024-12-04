كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بشكل طفيف بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب تراجع بشكل طفيف بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-12-2024 وهي كالآتي:

- ىسعر الذهب عيار 24 بلغ 4197 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3672 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3148 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2448 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1749 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغ 130528 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29376 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41 % إلى نحو 2650 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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