انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب بنحو 15 جنيها، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2474 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3180 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3710 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4240 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 29680 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07 % إلى نحو 2608 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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