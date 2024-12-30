إلكترونيا.. متى يبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات؟

كتبت- منال المصري:

يبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2024 في الأول من يناير 2025 ، حيث سيتم استقبال الإقرارات للأفراد والشركات إلكترونيا عبر المنصات الرسمية للمصلحة.

ووفق رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فإن الأفراد "الأشخاص الطبيعيين" سيتم استقبال الإقرارات الضريبية لها اعتبارًا من أول يناير 2025 وحتى 31 مارس 2025، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية ( الشركات )، يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل 2025 أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.

والممولين التابعين للمراكز الضريبية يقعوا في مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين ، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركزي كبار ومتوسطي وجه بحري وقبلي بكل من الإسكندرية والغردقة، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة ثان ، والقاهرة ثالث ، القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني

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أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية

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