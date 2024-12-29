سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط ببداية التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات ، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه أمس بالتعاملات المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2484 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3193 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3725 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4258 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية بورصات المعادن العالمية.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46% إلى نحو 2621 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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